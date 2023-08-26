Китайцы рассекретили Redmi Note 13 Pro

В базе данных популярного бенчмарка TENAA обнаружились сведения о смартфонах Xiaomi Redmi Note 13 Pro и Note 13 Pro+, которые еще не были представлены официально. Итак, оба устройства оснастят 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2712:1220 пикселей, от 128 ГБ до 1 ТБ флеш-памяти, от 8 до 16 ГБ оперативной памяти, основной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 8 Мп и 2 Мп, а также батареями ёмкостью 5000 и 5160 мАч. Что до аппаратной платформы, то первая получит однокристальную систему с тактовой частотой 2,4, а старшая – с частотой 2,8 ГГц. Ориентировочная цена грядущих новинок пока не раскрывается.

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