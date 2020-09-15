Китайцы рассекретили Sony Xperia 5 II

В базе данных регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Sony Xperia 5 II, который еще не был представлен официально. По данным ведомства, нас ждут две версии с номерами XQ-AS72 и XQ-AT72, поддержка мобильных сетей 5G, слоты для двух SIM-карт, 6,5 дюймовый дисплей, корпус с размерами 166:72:7,9 мм и аккумулятор ёмкостью 3860 мАч.

Предыдущие слухи прочили устройству восьмиядерную платформу Snapdragon 865 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флеш-памяти, тройную основную камеру с модулями разрешением 12 Мп (главный), 12 Мп («сверхширик») и 12 Мп (телефото) и симметричный порт USB Type-C.
Комментарии и отзывы Sony Xperia 5 II
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