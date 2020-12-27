Китайцы рассекретили Vivo X60 Pro

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились подробные сведения о флагманском смартфоне Vivo X60 Pro, выход которого ожидается уже 29 декабря. Итак, аппарат получит платформу Samsung Exynos 1080, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти, предустановленную ОС Android 11, 6,56-дюймовый дисплей с разрешением 2376:1080 пикселей, подэкранный дактилоскоп, одинарную фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 48 Мп, 13 Мп и 8 Мп, а также оптикой Zeiss, батарею ёмкостью 4130 мАч, слот для карт памяти microSD и поддержку быстрой проводной зарядки на 33 Вт. Размеры смартфона составят 158,57:73,24:7,59 мм, а масса – 178 граммов.