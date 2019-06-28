Китайцы рассекретили характеристики Xiaomi CC9 и CC9e

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфонах Xiaomi CC9 и CC9e, которые еще не были представлены официально. Итак, старшая модель получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, чипсет Snapdragon 730, 4-8 ГБ оперативной и 64-256 ГБ флеш-памяти, тройную камеру с главным датчиком на 48 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп, а также аккумулятор на 3940 мАч. Её габариты равны 156,8:74,4:8,67 мм. Младшая модель получит 6-дюймовую панель с разрешением Full HD+ и аккумулятор той же ёмкости. Размеры смартфона составят 153,47:71,85:8,475 мм.