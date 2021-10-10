Китайцы рассекретили iQOO Z5x

Китайское сертификационное ведомство TENAA раскрыло дизайн и характеристики смартфона iQOO Z5x, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 900, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти,6,58-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, сдвоенную тыльную камеру с датчиками изображения разрешением 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею емкостью 4880 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 44 Вт, предустановленную ОС Android 11, боковой дактилоскоп, 3,5-мм аудиогнездо и корпус толщиной 8,5 мм и массой 189 граммов.

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