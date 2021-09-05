Китайцы рассекретили смартфон Vivo S10e

Китайский сертификационный орган TENAA раскрыл дизайн и параметры смартфона Vivo S10e, который еще не был представлен официально. Итак, устройство оснащается восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 900, 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1800 пикселей и подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 6, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, батареей ёмкостью 3970 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт, размерами 160,87:74,28:7,49 мм и массой 175 г. Дата презентации и ориентировочная цена будут объявлены позже.

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