Китайская версия Redmi 9 получит больше памяти и расцветок корпуса

Бренд Redmi опубликовал тизер, посвященный завтрашнему анонсу смартфона Redmi 9 в Китае. Как оказалось, китайская версия не только получит более продвинутые версии памяти (4/64, 4/128 и 6/128 ГБ против 3/32 и 4/64 ГБ у европейской), но и больше расцветок – Lotus Pink, Dark Green, Carbon Black и Neon Blue. Остальные характеристики должны остаться без изменений.

Напомним, что Redmi 9 оснащается 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Gorilla Glass 3, довольно мощной платформой MediaTek Helio G80, слотом для карт microSD до 512 ГБ, квадрокамерой с модулями на 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5020 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт (в комплекте адаптер на 10 Вт), портом USB-C и модулем NFC.