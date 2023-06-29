Китайская версия Xiaomi 13 Ultra имеет гарантию в России

Как известно, компания Xiaomi предоставляет официальную международную гарантию для своих смартфонов. Как выяснил отечественный профильный ресурс Mobiletelefon, это касается и купленных в китайских интернет-магазинах смартфонов Xiaomi 13 Ultra, 13 Pro и 12 Pro. В случае поломки пользователь сможет обратиться в официальный сервисный центр. Правда, гарантия действует лишь на ремонт, а не замену или возврат.

Напомним, что оцененный в России в 130 тысяч рублей Xiaomi 13 Ultra характеризуется 6,73-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой от 1 до 120 Гц, разрешением 3200:1440 пикселей и рекордной пиковой яркостью 2600 нит, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор IMX989), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (телефото) и 50 Мп (перископ), селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт соответственно, защитой от воды в соответствии со степенью IP68 и предустановленной Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.
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