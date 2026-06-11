Китайская версия Xiaomi 17T появилась в продаже

Компания Xiaomi выпустила в продажу на домашнем китайском рынке смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro, международный дебют которых состоялся ранее. Новинки оценены в эквивалент 385 и 515 евро против 750 и 900 евро в Европе за базовые конфигурации.

Напомним, что Xiaomi 17T оснащается батареей ёмкостью 7000 мАч, 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8500-Ultra, оперативной памятью LPDDR5X с частотой 9600 Мбит/с, флеш-памятью UFS 4.1, 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2756:1268 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит, различными средствами защиты зрения и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, тройной тыльной камерой с оптикой Leica Summilux и модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 800 оптического формата 1/1,55 дюйма), 50 Мп (115-мм перископический телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, поддержкой 67-Вт проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.