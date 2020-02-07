Китайские компании объединились для создания аналога Google Play

Китайские компании Huawei, Xiaomi Oppo и Vivo объединились в Global Developer Service Alliance . Это глобальный альянс разработчиков услуг. Китайские компании пошли на такой шаг чтобы создать свою аналогичную систему Google Play.

Новая платформа должна облегчить авторам игр, музыки, фильмов и приложений продвижение продуктов на зарубежных рынках. То есть разработчики смогут загружать свои приложения одновременно во все магазины приложений этих компаний.

Похоже что, китайские производители пытаются захватить большую долю программного обеспечения и услуг.