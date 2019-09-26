Китайские версии Huawei Mate 30 оказались намного дешевле европейских

Компания Huawei сегодня представила свои новые флагманские смартфоны Mate 30 в Китае и, как и предполагалось, их цены намного ниже европейских. Например, Mate 30 с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти будет стоит в Поднебесной 560 или 602 доллара, в то время как в Старом Свете Mate 30 выйдет в версии на 8/128 ГБ по цене 800 евро. Mate 30 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флэш-памяти оценен в 813 или 883 доллара, а в Европе его будут предлагать в версии с 8/256 ГБ памяти за 1099 евро. Версии Mate 30 5G на 8/128 ГБ и 8/256 ГБ за 700 и 771 доллар в Европе и вовсе не будут продаваться. Старт продаж Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro 4G в Китае запланирован на 26 сентября, а Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro 5G выйдут 1 ноября.