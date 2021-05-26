Китайский Redmi Note 10 Pro оценен в $235

Компания Redmi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 10 Pro, которая предназначена для Китая. Новинку оснастили производительной платформой MediaTek Dimensity 1100 с модемом 5G, системой охлаждения площадью 16370 мм2, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 67 Вт, модулями Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и NFC 3.0, ИК-излучателем, стереодинамиками JBL, массой 193 и предустановленной ОС Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.

Смартфон появится в продаже по цене в 250 долларов за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, но в рамках распродажи «618» он обойдется в 235 долларов.