Китайский Redmi Note 9 получит продвинутую камеру

Один из руководителей компании Xiaomi Ван Тенг Томас заявил о том, что смартфон Redmi Note 9 (китайская версия) получит «камеру с рекордным разрешением для создания невероятно чётких и детализированным снимков». Ранее Министерство промышленности и информационных технологий Китая рассекретило разрешение главных датчиков в Redmi Note 9 и Note 9 Pro – 48 Мп и 108 Мп соответственно. Ранее сообщалось, что старшая модель будет оснащаться датчиком изображения Samsung ISOCELL HM2 оптического формата 1/1,52 дюйма с размером пикселя 0,7 мкм. Также устройству прочат платформу Qualcomm Snapdragon 750G, а базовой модели – MediaTek Dimensity 800U.