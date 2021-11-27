Китайский автопроизводитель BYD представит свои брендовые умные часы

Китайский автопроизводитель BYD недавно начал установку модуля NFC на левом зеркале заднего вида, который позволяет разблокировать дверь не только мобильным телефоном с поддержкой NFC, но и смарт-часам. На данный момент только OPPO Watch 2 могут использовать эту функцию на автомобилях BYD, но это может скоро измениться.

Согласно новостям, исходящим из Китая, автомобильный гигант BYD скоро выпустит собственные умные часы. Часы будут поставляться с такими функциями, как интеллектуальное зажигание, удобный вход, интеллектуальная блокировка, подъем и опускание окон и открытие задней двери. Часы могут эффективно заменить автомобильный ключ, и это хорошо, учитывая, что они всегда носятся на запястье, и риск неправильной установки ключа исключен.

Рекламные плакаты умных часов дают нам четкое представление о продукте. Часы имеют круглый прочный циферблат с логотипом BYD, нанесенным на металлическую рамку вокруг дисплея. У часов также есть экран из сапфирового стекла и резиновые ремешки. Они будут иметь несколько циферблатов с такими функциями, как счетчик шагов, шагомер для упражнений, мониторинг сердечного ритма, мониторинг сна, напоминание о звонках, датчик температуры и другие. Таким образом, часы будут не только активировать бесключевой доступ к автомобилю, но и выполнять функции фитнес-трекера.

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