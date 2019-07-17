Китайский клон iPhone XI показали на фото

Недавно в сети появилась информация о том, что скоро в Китае появится клон iPhone XI, работающий под управлением Android с оболочкой в стиле iOS. Такое происходит каждый год, потому что китайские производители имеют доступ к чертежам новых смартфонов Apple. Сегодня в Twitter появилось фото, на котором изображены актуальные флагманы Samsung и Huawei, а также iPhone XI. Помимо прочего снимок позволяет взглянуть на дизайн смартфона Apple в сравнении с другими флагманами. Что до официальной презентации iPhone XI, то она должна состояться в сентябре этого года.