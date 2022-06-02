Китайский производитель готовится к анонсу смартфону Xiaomi Civi 2

Китайский производитель готовится к анонсу Xiaomi Civi 2, о чем сообщил известный инсайдер Digital Chat Station. По словам источника, смартфон будет иметь экран с изогнутыми краями и ультратонкими рамками. Экран будет поддерживать разрешение FHD+, частоту обновления 120 Гц, широкий динамический диапазон Dolby Vision и получит сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Смартфон оснащен чипсетом Snapdragon 7 Gen 1. Хотя емкость аккумулятора устройства не разглашается, источник утверждает, что смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Устройство будет оснащено модернизированными передней и задней камерами, но никаких подробностей не сообщается. Сейчас компания тестирует устройство в Китае, что говорит о том, что его презентация состоится совсем скоро.
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