Китайский регулятор подтвердил 120-Вт зарядку в Xiaomi 12 Pro

Китайский регулятор 3C сертифицировал выход смартфона Xiaomi 12 Pro, заодно подтвердив наличие одной важной функции. Речь идет о поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт (20 В и 6 А). Заметим, что пока еще действующая флагманская линейка Xiaomi Mi 11 поддерживает зарядку на 67 Вт, однако еще в прошлом году была выпущена модель Xiaomi Mi 10 Ultra, поддерживающая 120-Вт зарядку.

Что до Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, то им также прочат 6,7-дюймовые изогнутые 2K-дисплеи разрешением и кадровой частотой 120 Гц, топовую платформу Snapdragon 8 Gen1 и многомодульную камеру. Также сообщается о смартфоне Xiaomi Mi 12X с 6,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и процессором Snapdragon 870.