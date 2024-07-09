Китайскую версию Realme GT6 оценили в 385 долларов

Компания Realme выпустила китайскую версию смартфона Realme GT6, которая отличается от выпущенной ранее на глобальном рынке Realme GT 6. Новинка характеризуется 6,78-дюймовым OLED-экраном BOE S1+ с адаптивной кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 6000 нит и разрешением 2780:1264 точек, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью LPDDR5x, флеш-памятью UFS 4.0, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX 890 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (датчик Sony IMX355), фронтальной камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5800 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки и предустановленной прошивкой Realme UI 5.0 с тремя номерными обновлениями ОС Android в будущем. Смартфон оценен в 385, 425, 465 и 535 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

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