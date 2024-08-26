Классификация стандарта Qi2 вызвала путаницу в сети

Протокол беспроводной зарядки Qi2, который рекламировался как MagSafe для Android-смартфонов, на самом деле оказался не совсем аналогом известной технологии компании Apple. Дело в том, что стандарт Qi2 разделён на два профиля, и только один из них использует магниты. Первый профиль под названием Magnetic Power Profile был разработан Apple и по сути является технологией MagSafe, но без официального названия Apple. Этот профиль использует магниты для точного выравнивания устройства с зарядным устройством, что обеспечивает более надёжное соединение. Второй профиль под названием Extended Power Profile представляет собой улучшенную версию оригинального стандарта Qi, но без использования магнитов.

Примечательно, что определить, какие устройства поддерживают MPP, а какие нет, не так просто. Ранние рекомендации предполагали, что если устройство оснащено магнитами, то логотип Qi2 должен быть внутри круга. Если магнитов нет, то и круга нет. Однако, похоже, что некоммерческая организация Wireless Power Consortium изменил это правило, что вызвало путаницу в том числе среди покупателей. Например, смартфон HMD Skyline стал первым Android-устройством с поддержкой Qi2, и он действительно оснащён магнитами, поддерживая таким образом зарядку по стандарту MPP. Однако логотип на его коробке не содержит круга, что противоречит первоначальной рекомендации некоммерческой организации. Вместо этого на коробке используется оригинальный логотип Qi.
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