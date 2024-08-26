Классификация стандарта Qi2 вызвала путаницу в сети

Примечательно, что определить, какие устройства поддерживают MPP, а какие нет, не так просто. Ранние рекомендации предполагали, что если устройство оснащено магнитами, то логотип Qi2 должен быть внутри круга. Если магнитов нет, то и круга нет. Однако, похоже, что некоммерческая организация Wireless Power Consortium изменил это правило, что вызвало путаницу в том числе среди покупателей. Например, смартфон HMD Skyline стал первым Android-устройством с поддержкой Qi2, и он действительно оснащён магнитами, поддерживая таким образом зарядку по стандарту MPP. Однако логотип на его коробке не содержит круга, что противоречит первоначальной рекомендации некоммерческой организации. Вместо этого на коробке используется оригинальный логотип Qi.