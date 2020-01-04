Klipsch выпустит серию обновленных беспроводные наушников

В этом году аудио-бренд Klipsch добавляет в свою линейку несколько новых настоящих беспроводных моделей, которые будут представлены на выставке CES 2020.

Klipsch T10 True Wireless и T5 True Wireless ANC будут поставляться с кучей обновленных функций включая AI, средства управления жестами и активное подавление шума или ANC. T10 True Wireless будут стоить огромные $ 649, в то время как T5 True Wireless ANC будет стоить дешевле $ 299. Ожидается, что обе модели будут доступны в третьем квартале 2020 года.

Klipsch также разрабатывает более прочную и спортивную версию T5 True Wireless. Их корпус являются пыленепроницаемыми и водонепроницаемыми со степенью защиты IP67.

Спортивная модель будет поставляться со съемными накладками трех размеров для лучшей устойчивости. Они будут продаваться по цене $ 229 и будут доступны в течение второй половины 2020 года.