Клон iPhone 14 стал хитом продаж в Китае

В конце прошлого года мы писали о бюджетном смартфоне LeEco Y1 Pro+, главной особенностью которого стал скопированный у iPhone 14 дизайн. Сегодня стало известно, что аппарат вошел в тройку самых популярных моделей на крупнейшей китайской площадке JD.com, если брать сегмент от 60 до 100 долларов. Цена LeEco Y1 Pro+ составляет 70 долларов за базовую версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 85 долларов за 4/128 ГБ – 85 долларов и 100 долларов за 4/256 ГБ памяти.

Смартфон также оснащается 12-нм 8-ядерным процессором Unisoc Tiger T610 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1560:720 пикселей, фронтальной камерой на 5 Мп, одинарной основной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой 10-Вт быстрой зарядки, толщиной 9,5 мм и массой 195 г.
Китайцы рассекретили смартфон Vivo X90 Pro…
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Vivo X90 Pro, который еще не …
Xiaomi 13 Pro впервые попал на фотографии…
Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что выпустить гаджет и при этом сохранить его в секрете …
Стабильная One UI 5 доступна для Samsung Galaxy XCover 6 Pro…
Компания Samsung начала выпуск первого стабильного обновления UI 5.0 на базе Android 13 для смартфона Gal…
Бюджетный Samsung Galaxy F04 получит 8 ГБ ОЗУ…
В сети появились тизеры бюджетного смартфона Samsung Galaxy F04, который еще не был представлен официальн…
iQOO 11 Pro с 200-Вт зарядкой появился в продаже…
Компания Vivo дала старт китайским продажам флагманского смартфона iQOO 11 Pro, который оценен в 715 долл…
iPhone 15 получит корпус из титана…
Некоторое время назад компания Apple только презентовала свои смартфоны линейки iPhone 14, а уже сейчас и…
Apple выпустила ОС iOS 16.3 с исправлением критических багов…
Некоторое время назад владельцы смартфонов под управлением операционной системы iOS 16.2 начали жаловатьс…
Realme GT Neo5 показали на пресс-рендерах …
Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился официальными изображениями смартфона Realme GT Neo5, официал…
Обзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантиейОбзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантией
Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?
Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камеройОбзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой
Обзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камерыОбзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камеры
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor