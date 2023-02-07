Клон iPhone 14 стал хитом продаж в Китае

В конце прошлого года мы писали о бюджетном смартфоне LeEco Y1 Pro+, главной особенностью которого стал скопированный у iPhone 14 дизайн. Сегодня стало известно, что аппарат вошел в тройку самых популярных моделей на крупнейшей китайской площадке JD.com, если брать сегмент от 60 до 100 долларов. Цена LeEco Y1 Pro+ составляет 70 долларов за базовую версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 85 долларов за 4/128 ГБ – 85 долларов и 100 долларов за 4/256 ГБ памяти.

Смартфон также оснащается 12-нм 8-ядерным процессором Unisoc Tiger T610 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1560:720 пикселей, фронтальной камерой на 5 Мп, одинарной основной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой 10-Вт быстрой зарядки, толщиной 9,5 мм и массой 195 г.