Ключевые характеристики Lenovo Legion 2 Pro

Компания Lenovo планирует выпустит новый игровой смартфон, которое получила название Legion 2 Pro.

Теперь новинка появилась в базе тестирования приложения Master Lu.

Снимок экрана тестов Master Lu со смартфоном Lenovo L70081 показывает, что устройству удалось набрать 344 384 балла в тесте ЦП, 353 510 в тесте графического процессора, 121 136 в тесте памяти и 143 125 в тесте хранилища. Таким образом, общий балл Мастере Лу составил 962155 баллов. Также список Master Lu показал. что Legion 2 Pro будет поддерживать разрешение 1080 x 2460 пикселей. Смартфон Lenovo Legion 2 Pro будет поставляться в двух других вариантах, таких как 12 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища в Китае.
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