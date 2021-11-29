Ключевые характеристики Realme GT 2 Pro подтверждены

Смартфон от Realme с кодом модели RMX3300, который считается вариантом GT 2 Pro, недавно был замечен на AnTuTu с результатом более 1 миллиона баллов.

AnTuTu также раскрыл несколько характеристик RMX3300, в том числе 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 512 ГБ хранилища UFS 3.1, экран с частотой обновления 120 Гц и Android 12. RMX3300 работает на SoC Qualcomm SM8450, который, как ожидается, будет называться Snapdragon 8 Gen1. Это третье устройство на Android, которое преодолело 1 миллион баллов AnTuTu, поскольку ранее мы видели смартфон vivo с Dimensity 9000 SoC, набравший 1 002 220 баллов, и еще одно неизвестное устройство со Snapdragon 8 Gen1, набравшее 1035 020 баллов в AnTuTu. AnTuTu утверждает, что Realme RMX3300 является прототипом, поэтому можно ожидать, что его розничная версия наберет более высокие баллы в синтетических тестах и ​​обеспечит в целом лучшую производительность.
Комментарии и отзывы Realme GT 2 Pro
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