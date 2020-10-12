Ключевые характеристики Realme Q2

Realme будет объявлять о Q2 серии Realme смартфонов в Китае 13 октября. Основываясь на слухах о серии Q2, можно сказать, что в линейку входят два телефона, а именно Realme Q2 и Realme Q2 Pro.

Realme Q2 может стоить от 194 доллара до 239 долларов США. Смартфон получит ЖК-экран с частотой обновления 120 герц. Realme Q2 будет работать на чипсете Dimensity 800U от MediaTek. Питаться новинка будет от батареи емкостью 5000 мАч. Телефон будет поддерживать технологию 30 Вт VOOC 4.0 Flash Charge. Для фотосъемки он оснащен 48-мегапиксельной системой с тремя камерами.

Серия Realme Q2 станет первым телефоном от бренда, на котором будет предустановлена ​​Realme UI 2.0. Новый скин будет наложен на ОС Android 10.
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