Ключевые характеристики Vivo S15

Vivo работает над серией смартфонов Vivo S15 для Китая. Отчеты показали, что линейка может включать как минимум три телефона, такие как Vivo S15, Vivo S15 Pro и Vivo S15E (Youth Edition).

Vivo S15 будет иметь OLED-дисплей с перфорацией, который обеспечит высокую частоту обновления. Пока неясно, будет ли это дизайн с плоскими или изогнутыми краями. Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 870 в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт, о емкости аккумулятора пока ничего не известно. Вероятно, смартфон будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, которая будет работать в паре с 12 и 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой.