Кнопочный Nokia 106 работает 21 день на одном заряде

HMD Global представила новый телефон Nokia 106 как преемник старого Nokia 106, который был представлен еще в 2013 году. Он имеет тот же 1,8-дюймовый TFT-дисплей с 4-сторонним навигационным ключом и сменный аккумулятор ёмкостью 800 мАч.

Устройство обещает до 16 часов в режиме разговора и почти 21 день в режиме ожидания. Корпус выполнен из поликарбоната. Телефон поставляется с классической игрой «Змейка» (Snake Xenzia), а также ознакомительные версии Nitro Racing, Danger Dash, Tetris и некоторых других игр. Также есть встроенный фонарик. Nokia 106 вмещает до 2000 контактов и 500 текстовых сообщений.

Габариты устройства 111,15 x 49,5 x 14,4, вес 70,2г. Nokia 106 поступит в продажу в России с ноября по цене 1590 рублей.