Кнопочный телефон Alcatel Go Flip V

«Раскладушка» Alcatel Go Flip V оснащена GPS-навигатором, камерой на 2 МП, батареей на 1350 мАч. Также имеется система шумоподавления, созданная при помощи двух микрофонов.Новинка оснащена двумя цветными дисплеями: внешний экран обеспечивает разрешение 128 х 128 пикселей при размере диагонали 1,44 дюйма. Внутренний экран дает разрешение 320 х 240 пикселей, а размер диагонали составляет 2,8 дюйма.Другое сходство со смартфоном заключается в использовании чипсета от Qualcomm. Это 4-ядерный мобильный процессор Snapdragon 210 с модемом 4G LTE. При этом телефон может служить точкой доступа к сети Интернет для других гаджетов. Набор памяти тоже сопоставим с конфигурацией маломощного смартфона: 1 ГБ «оперативки» и флэш-модуль на 8 ГБ. Слот microSD поддерживает дополнительные карты памяти объемом до 32 ГБ.Новинка представляет собой обычный кнопочный телефон в форме «раскладушки», у которого есть элементы, присущие смартфону. В частности, аппарат получил операционную систему Android. Какая именно версия установлена, разработчик не уточняет, но, к сожалению, поддержка служб Google отсутствует.Стоимость новинки составит 100 долларов.