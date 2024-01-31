Кнопочный телефон Coolpad Golden Century Y60 получил поддержку 5G

Китайский производитель Coolpad пополнил ассортимент кнопочных телефонов моделью Golden Century Y60 (Jinshiji Y60), главной особенностью которой стала поддержка сотовых сетей пятого поколения. Новинку оснастили 3,5-дюймовым дисплеем с разрешением 320: 240 пикселей, поддержкой голосового управления, тыльной и фронтальной камерами, батареей ёмкостью 3100 мАч, интерфейсом USB Type-C, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, неназванной однокристальной системой (предположительно 8-ядерный процессор UniSoC T157 с тактовой частотой до 1,6 ГГц), а также задней панелью в стиле Honor Magic 3.