Кнопочный телефон Nokia 105 (2019) появился в продаже

Компания HMD Global выпустила в продажу кнопочный телефон Nokia 105 (2019), который был представлен в конце прошлого месяца. Новинка оснащается 1,77-дюймовым дисплеем с разрешением 160:120 пикселей, программной платформой Nokia Series 30+, 4 МБ оперативной и 4 МБ флэш-памяти, FM-радио, фонариком, двумя слотами для SIM-карт, 3,5 мм разъемом для наушников и аккумулятором на 800 мАч, которого хватит на 14 часов в разговорном режиме. Телефон продается в синей, черной и розовой расцветках по цене 13 евро.