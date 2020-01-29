Кнопочный телефон Nokia 400 на OC Android

Кнопочный телефон компании HMD Global с названием Nokia 400 и номером модели TA-1208 заметили на сайте Wi-Fi Alliance.

Телефон будет работать на специальной системе GAFP. Это новая версия операционной системы Android, которая специально разработана для звонков.

В этой операционной системе присутствует рабочий стол, меню с программами, раздел с обновлением ОС, а также предустановленные фирменные приложения Google. Точной даты анонса Nokia 400 пока что нет, но возможно его представят на выставке MWC 2020 вместе с другими новинками.