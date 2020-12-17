Команда DXOMARK оценила Apple iPhone 12 Pro Max

Команда тестировщиков DXOMARK опубликовал результаты тестирования дисплея Apple iPhone 12 Pro Max.

Согласно отчету об испытаниях, iPhone 12 Pro Max от Apple получил общую оценку 88. Согласно официальным рейтингам, он сейчас занимает второе место после Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

DXOMARK утверждает, что iPhone 12 Pro Max исключительно хорошо отображает содержимое почти при любых условиях освещения. Некоторые из его сильных сторон включают пиковую яркость, контрастность HDR10 при воспроизведении видео. Кроме того, он также хорошо обрабатывает эффект наложения спектров с плавными переходами в играх.

Подводя итог, можно сказать, что некоторые из его плюсов - это HDR10, уровни гаммы и эффект наложения спектров, плавные переходы через освещение. У него есть такие минусы, как желтый оттенок, низкая яркость при слабом освещении, а также периодическое мерцание, слишком темное при воспроизведении содержимого SDR.