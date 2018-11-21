Комфортный смартфон

Экран Vivo V7+ имеет диагональ 5,99 дюйма и разрешение HD+, то есть 720 на 1440 точек. Отсюда можно сделать вывод, что соотношение сторон экрана равняется 18:9. Рамки по краям меньше, чем у многих других смартфонов, а экран занимает почти 85 процентов площади передней панели.Зарядка производится через microUSB. Разъем для наушников на месте и находится на нижней грани. Все кнопки справа, а лоток для карточек слева. Особенно приятно, что он не комбинированный, и для каждой из двух симок предусмотрено свое место, а для карты памяти с объемом до 256 ГБ — свое.Смартфон работает под управлением собственной операционной системы Funtouch OS 3.2, которая создана на базе Android 7.1. Оболочка выглядит очень просто и понятно. Центр уведомления и управления разнесены в разные стороны. Первый вытягивается свайпом от верхней части экрана, а второй, наоборот, от нижней. Это удобно, но будет немного непривычно тем, кто привык к традиционному Android.О стоимости смартфона пока неизвестно.