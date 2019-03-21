Компактный Samsung Galaxy S10e сравнили с огромным Sony Xperia 10 Ultra

Вчера в сети появилась информация о том, что Sony готовит к выпуску смартфон Xperia 10 Ultra. Устройству прочат семидюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9. Профильное издание Phone Arena опубликовало наглядное сравнение данного смартфона с моделью Sony Xperia 10 Plus и компактным Samsung Galaxy S10e с 5,8-дюймовым дисплеем, соотношение сторон которого составляет 19:9. Именно за счет необычного «вытянутого» соотношения сторон потенциальная новинка Sony кажется просто огромной на фоне компактной модели Samsung. Если Xperia 10 Ultra выйдет, то он точно окажется одним из самых высоких смартфонов на рынке.