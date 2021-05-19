Компактный Sony Xperia Ace II оценен в 200 долларов

Компания Sony пополнила ассортимент смартфонов моделью Xperia Ace II, размеры которой равны 140:69:8,9 мм, а масса – 159 граммам. Новинка характеризуется 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, дактилоскопом на задней панели, защитой от пыли и воды (степень IP68), защитным стекло Gorilla Glass 6, 3,5-мм разъемом, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, платформой MediaTek Helio P35, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, а также черной, белой и синей расцветками. Цена смартфона в Японии составит 200 долларов. Когда новинка появится в международной продаже, пока не сообщается.

Комментарии и отзывы Sony представила Xperia Ace II
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