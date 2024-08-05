Компактный Vivo X200 Pro получит ёмкий аккумулятор

Известный инсайдер Digital Chat Station дополнил информацией о компактной вариации грядущего флагмана Vivo X200 Pro, который может получить приставку mini в названии (точное наименование до сих пор держится в секрете). Аппарат оснастят 6,3-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 1.5K, аккумулятором ёмкостью более 5500 мАч, поддержкой беспроводной зарядки, основной камерой с перископическим модулем (фокусное расстояние 70 мм в полнокадровом эквиваленте), еще не представленной официально флагманской 3-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9400 и отдельным фирменным процессором для обработки изображений.