Компактный Vivo X300 получит продвинутый перископ

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о компактном смартфоне Vivo X300, релиз которого ожидается этой осенью. Утверждается, что новинка получит обновленный продвинутый перископный модуль в сравнении с предшественником X200 Pro mini. Речь идет о перископе с призматической оптикой, который подойдет для макрофотографии. Также сообщается о главном модуле на базе 200-Мп датчика оптического размера 1/1,4 дюйма.

Напомним, что Vivo X200 Pro mini оснащается 6,31-дюймовым экраном LTPO AMOLED с разрешением 1,5K, частотой обновления до 120 Гц, яркостью до 4500 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц, флагманским чипсетом MediaTek Dimensity 9400, основной камерой Zeiss с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-818 оптического формата 1/1.28 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3-кратный оптический зум), селфи-камерой разрешением 32 Мп, АКБ на 5700 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 30 Вт соответственно, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69/IP68.
Представлен компактный складной смартфон Samsung Galaxy Z Fl…
Компания Samsung представила компактный складной смартфон Galaxy Z Flip7, который основан на фирменной од…
Google теперь позволяет звонить посредством ИИ…
С сегодняшнего дня компания Google позволяет всем пользователям из США звонить в местные компании с помощ…
OPPO Reno14 F 5G с АКБ на 6000 мАч оценен в 440 долларов…
Компания OPPO объявила о выпуске среднебюджетного смартфона Reno14 F 5G, который базируется на 4-нанометр…
Samsung готовит к релизу сразу четыре складных смартфона…
Новое поколение складных смартфонов Samsung практически готово к релизу — основные модели уже прошли серт…
Складной Samsung Galaxy Z Fold 7 показали на рендерах…
Профильное издание Android Headlines опубликовало изображения складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 7…
Apple купила два стартапа для развития ИИ…
Вчера появилась информация от надёжных инсайдеров о том, что компания Apple недавно приобрела ещё две ком…
В сеть слили характеристики процессора MediaTek Dimensity 95…
Сегодня появилась информация о том, что компания MediaTek работает над своим флагманским мобильным процес…
Samsung готовит собственный чип для Galaxy S26…
Флагманы серии смартфонов Galaxy S25 в этом году во всех регионах работают исключительно на топовом мобил…
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor