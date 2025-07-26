Компактный Vivo X300 получит продвинутый перископ

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о компактном смартфоне Vivo X300, релиз которого ожидается этой осенью. Утверждается, что новинка получит обновленный продвинутый перископный модуль в сравнении с предшественником X200 Pro mini. Речь идет о перископе с призматической оптикой, который подойдет для макрофотографии. Также сообщается о главном модуле на базе 200-Мп датчика оптического размера 1/1,4 дюйма.

Напомним, что Vivo X200 Pro mini оснащается 6,31-дюймовым экраном LTPO AMOLED с разрешением 1,5K, частотой обновления до 120 Гц, яркостью до 4500 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц, флагманским чипсетом MediaTek Dimensity 9400, основной камерой Zeiss с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-818 оптического формата 1/1.28 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3-кратный оптический зум), селфи-камерой разрешением 32 Мп, АКБ на 5700 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 30 Вт соответственно, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69/IP68.