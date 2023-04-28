Компактный Xiaomi 13 оказался популярнее Xiaomi 13 Pro

Руководитель Xiaomi Лэй Цзюнь спросил у своих подписчиков, какая модель из флагманской линейки понравилась им больше всего: Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro или Xiaomi 13 Ultra. Почти половина (47%) предпочли базовый Xiaomi 13. В комментариях пользователи хвалили компактность устройства, внешнее сходство с iPhone и плоский дисплей. Второе место занял Xiaomi 13 Ultra с 33%, а последнее – Pro с 20%.

Напомним, что Xiaomi 13 оснащается тройной камерой Leica с модулями разрешением 54 Мп (сенсор Sony IMX800 оптического формата 1/1,49 дюйма и стабилизацией Hyper OIS), 10 Мп (75-мм оптика ) и 12 Мп (сверхширик с 15-мм объективом), 6,36-дюймовым плоским дисплеем Samsung OLED E6 с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью от 1200 до 1900 кд/кв.м, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, а также защитой от пыли и воды (степень IP68). В России смартфон оценен в 73 тысячи рублей.
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