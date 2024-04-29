Компактный дрон DJI Mini 4K оценен в 300 долларов

Компания DJI пополнила ассортимент компактных дронов моделью Mini 4K, которая получила камеру на базе 1/2,3-дюймового сенсора CMOS. Новинка также характеризуется возможностью записывать видео в 4K с 30 к/с, поддержкой технологии передачи изображения Ocusync2.0 (максимальное расстоянием 10 км), массой 249 грамм, ветроустойчивостью пятого уровня и временем полета до 31 минуты. Базовая комплектация с контроллером RC-N1C обойдется в 300 долларов, комплект с двумя аккумуляторами и пультом – 350 долларов, а версия с двойным адаптером питания, двумя батареями, контроллером RC-N1C и сумкой для переноски будет стоить 450 долларов.