Компактный флагман ASUS Zenfone 9 показали на рендерах

Сетевые инсайдеры опубликовали качественные изображения флагманского смартфона ASUS Zenfone 9, официальный релиз которого состоится 28 июля. По предварительным данным, аппарат получит стереодинамики, 3,5-мм гнездо для наушников, поддержку 33-Вт проводной зарядки, 5,9-дюймовый экран Samsung AMOLED с частотой обновления 120 Гц, сдвоенную тыльную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony IMX766 и гибридная система стабилизации), боковой сканер отпечатков пальцев, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP68, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и модемом 5G, а также батарею ёмкостью 4300 мАч.

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