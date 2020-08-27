Компактный флагман Sony Xperia 5 II представят 17 сентября

Компания Sony объявила о том, что компактный флагман Xperia 5 II будет представлен уже 17 сентября этого года. Смартфону приписывают 6,1-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9, врезанную в него фронтальную камеру, тыльную квадрокамеру с оптикой от Zeiss, топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865, поддержку мобильных сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ энергонезависимой флэш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч и поддержку быстрой зарядки. Ориентировочная цена устройства пока не раскрывается.

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