Компактный флагман Sony Xperia 5 III оценен в 85 тысяч рублей

Компания Sony представила компактный флагманский смартфон Xperia 5 III, который уже доступен для предзаказа по цене в 85 тысяч рублей. Новинка оснащается 6,1-дюймовый дисплеем с разрешением Full HD, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой HDR и соотношением сторон 21:9, тройную камеру с 12 Мп датчиками и оптикой ZEISS (один из модулей может похвастаться телескопическим объективом с переменной апертурой), селфи-камерой разрешением 8 Мп, 3,5-мм аудиогнездом, функцией воспроизведения звука в формате 360 Reality Audio посредством встроенных стереодинамиков, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт.