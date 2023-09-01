Компактный флагман Sony Xperia 5 V обойдется в 1000 евро

Компания Sony пополнила ассортимент компактных смартфонов флагманской моделью Xperia 5 V, которая оценена в Европе в 1000 евро. Новинка характеризуется 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 21:9, фронтальными стереодинамиками над и под экраном, 4-нанометровой топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 3,5-мм гнездом для наушников, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор оптического формата 1/1,35 дюйма) и 12 Мп (сверхширик и датчик на 1/2,5 дюйма), фронтальной камерой разрешением 12 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт (адаптер питания в комплект поставки не входит).