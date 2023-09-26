Компактный флагман Sony Xperia 5 V появился в продаже

Компания Sony выпустила в европейскую продажу компактный флагманский смартфон Sony Xperia 5 V, который был представлен в самом начале этого месяца. Цена новинки в Старом Свете составляет 1000 евро за базовую версию.

Напомним, что смартфон оснащается топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 13, 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, соотношением сторон 21:9 и разрешением 2520:1080 пикселей, фронтальной камерой на 12 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (оптика Zeiss) и 12 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт.