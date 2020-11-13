Компактный iPhone 12 mini вышел в России

Компания Apple дала старт российским продажам 5,4-дюймового смартфона iPhone 12 mini, который доступен для покупки в белой, синей, красной, чёрной и зелёной расцветках по цене от 69 990 рублей за версию с 64 ГБ флеш-памяти. Вариант на 128 ГБ обойдется в 74 990 рублей, а на 256 ГБ – 84 990 рублей.

Напомним, что iPhone 12 mini оснащается поддержкой сотовых сетей 5G, поддержкой магнитной беспроводной зарядки MagSafe, 5,4-дюймовым Super Retina XDR OLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, 5-нанометровым процессором Apple A14, 4 ГБ оперативной памяти, сдвоенной основной камерой с 12 Мп главным и 12 Мп сверхширокоугольным модулями, возможностью записывать видео в разрешении 4К и с частотой 60 к/с, батареей ёмкостью 2227 мАч, размерами 131,5:64,2:7,4 мм и массой 133 грамма.