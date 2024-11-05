Компактный смартфон FCNT Raku-Raku получил пульсомер

Принадлежащая Lenovo компания FCNT выпустила на японский рынок смартфон Raku-Raku Smartphone F-53E, который работает под управлением операционной системы Android. Новинку оснастили 5,38-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, фирменным лаунчером, легкочитаемыми шрифтами, фирменной клавиатурой SuperATOK Ultias, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик с автофокусом), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, батареей ёмкостью 4000 мАч, дактилоскопическим сенсором в кнопке Home, пульсомером и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.