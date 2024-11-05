Компактный смартфон FCNT Raku-Raku получил пульсомер

Принадлежащая Lenovo компания FCNT выпустила на японский рынок смартфон Raku-Raku Smartphone F-53E, который работает под управлением операционной системы Android. Новинку оснастили 5,38-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, фирменным лаунчером, легкочитаемыми шрифтами, фирменной клавиатурой SuperATOK Ultias, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик с автофокусом), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, батареей ёмкостью 4000 мАч, дактилоскопическим сенсором в кнопке Home, пульсомером и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Google сломала Pixel 6 апдейтом до Android 15…
Сегодня компания Google наконец-то начала распространять обновление до операционной системы Android 15 на…
Смартфон Xiaomi 11 обновят до HyperOS 2…
Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов и планшетов, которые будут обновлены до фирменной прошивки…
Смартфон OPPO F27 5G оценен в 275 долларов …
Компания OPPO представила среднебюджетный смартфон F27 5G, который основан на 6-нанометровой однокристаль…
Samsung Galaxy S25 всё же выйдет на Exynos 2500…
Некоторое время назад в сети появились новые слухи о том, что компания Samsung может в будущем задействов…
Смартфон Motorola Moto S50 оценили в 310 долларов …
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto S50, которая основана на 4-нанометровой о…
Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro появились в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в продажу на родном китайском рынке флагманские смартфоны Xiaomi 15 и 15 Pro, к…
OnePlus Ace 5 может получить батарею на 6500 мАч…
Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился обновленными сведениями о смар…
Представлен смартфон Samsung Galaxy A16 5G…
Компания Samsung пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Galaxy A16 5G, которая основана на фи…
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor