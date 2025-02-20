Компактный смартфон OnePlus 13T засветился на видео

Компания OPPO опубликовала посвященное Find N5 видео, в котором засветился некий компактный смартфон. Источники утверждают, что это OnePlus 13T. Как известно, обе компании принадлежат одной корпорации, а потому такой сценарий вполне возможен. Любопытно, что OPPO приписывают разработку компактной версии Find X8, но она должна получить тройную основную камеру, а устройство на видео имеет сдвоенную камеру.

По предварительным данным, OnePlus 13T получит тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп и 50 Мп (2-кратное оптическое приближение), топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,31-дюймовый экран с технологией LTPO и разрешением 1,5K, металлическую рамку корпуса и стеклянную заднюю панель.