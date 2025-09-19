Компактный смартфон Vivo X200 FE вышел в России

Компания Vivo выпустила на российский рынок компактный смартфон Vivo X200 FE, который оценен в 50 и 55 тысяч рублей за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что новинка оснащается 6,31-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и частотой ШИМ-затемнения 4320 Гц, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9300+, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX921 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим зумом), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, алюминиевой рамкой, защитой от воды и пыли (IP68 и IP69), аккумулятором ёмкостью 6500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
