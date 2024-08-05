Компактную зарядку для Google Pixel 9 показали на рендере

В сети появились качественные изображения адаптера питания для флагманских смартфонов линейки Google Pixel 9, официальный релиз которых ожидается 9 августа. Отметим необычную форму и впечатляющую компактность зарядки, мощность которой составляет 45 Вт. Ранее Google предлагала своим пользователям 30-Вт адаптер питания.

По предварительным данным, базовый Google Pixel 9 оснастят 6,3-дюймовым дисплеем Actua, фирменной однокристальной системой Tensor четвертого поколения, 12 ГБ оперативной памяти, фронтальной камерой на 10,5 Мп и сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 48 Мп (сверхширик).