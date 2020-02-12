Компании которых не будет на конгрессе MWC 2020

Мобильный всемирный конгресс (MWC) состоиться c 24 по 27 февраля 2020 года в Барселоне. Крупнейшие компании продемонстрируют свои новые технологии и устройства. К сожалению, из-за вспышки коронавируса несколько компаний уже отказались от приглашения.

Компания Nvidia, Sony и Amazon, LG, ZTE и Ericsson отказались ехать на всемирный конгресс. Для каждой компании самым важным в их деятельности является безопасность сотрудников. Возможно, другие компании последуют примеру и откажуться от выставки. Но в любом случае она состоится.