Компания ASUS представила новые устройства на Computex 2019

На мероприятии Computex 2019, компания ASUS представила первый в мире портативный игровой монитор ROG Strix XG17 с частотой 240 Гц.

ROG Strix XG17 оснащен 17,3-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1,920 x 1080 IPS, это высококлассное устройство, предлагает адаптивную частоту обновления до 240 Гц и время отклика 3 мс. Фактически, это та же самая скоростная матовая панель, доступная на ноутбуках ASUS Strix Scar III и Hero III. Монитор также оснащен встроенными стереодинамиками, магнитной откидной крышкой и встроенной батареей. Монитор работает в течение трех часов при максимальной частоте 240 Гц и поддерживает Quick Charge 3.0 плюс USB Power Delivery.

Помимо большого дисплея, компания представила меньший вариант портативный мультитач-экран ZenScreen Touch. По сути ZenScreen Touch является меньшим 15,6-дюймовым двоюродным братом XG17, и, хотя у него нет второго порта USB-C, он по-прежнему оснащен стереодинамиками и той же батареей на 7800 мАч, которая работает на максимальной яркости в течение четырех часов. Сенсорный экран должен работать на любом устройстве, но отклик может отличаться в зависимости от телефона.

ASUS также анонсировала две пары новых игровых наушников ROG Theta и ROG Theta Electret. ROG Theta — это наушники с USB-C подключением, с объемным звуком 7.1 и четырьмя динамиками на каждой стороне. Они работают на процессоре SupremeFX S1220A от ASUS. В наушниках также используется микрофон в сочетании с искусственным интеллектом, чтобы обеспечить соответствующую производительность шумоподавления.

ROG Theta Electret — являются 32-омными аналоговыми наушниками, предназначенными для геймеров. По дизайну они схожи с ROG Theta, за исключением того, что на логотипе отсутствует RGB подсветка, а четыре динамика заменены одним электретным динамиком (7,5 кГц) в паре с обычным динамиком с частотой от 20 Гц до 7,5 кГц — эта комбинация, обеспечивает высокую четкость, не пропуская на бас.